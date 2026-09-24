«Жемчужины архитектуры»: Токаев высказался о Жаркентской мечети и Вознесенском соборе

Жаркентская мечеть и Вознесенский кафедральный собор включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что в Казахстане продолжается работа по сохранению исторической памяти, изучению истории Великой степи и популяризации национального культурного наследия.

«Следующим шагом стало включение в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО двух уникальных памятников – Жаркентской мечети и Вознесенского кафедрального собора», – сказал Президент.

Токаев также сообщил, что в этом году после 22-летнего перерыва несколько сакральных объектов Казахстана вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет об объектах в Мангистауской области.

По словам Главы государства, Жаркентская мечеть и Вознесенский собор отражают культурное многообразие страны.

«Эти жемчужины архитектуры – яркое и убедительное свидетельство культурного многообразия Казахстана, нашей традиции бережного, уважительного отношения к истории и духовному наследию», – отметил Токаев.

Президент также подчеркнул важность правильного отношения к истории и воспитания подрастающего поколения.

«Обида на прошлое равносильна тому, чтобы лишить будущего. Какое будущее может ждать человека или целый народ, которые постоянно ищут виноватых вокруг себя и пытаются найти оправдание своим неудачам?» – сказал Глава государства.

Он призвал воспитывать молодежь так, чтобы она знала историю своего народа и уверенно смотрела в будущее.

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