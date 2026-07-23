На станции Шу женщина попала под поезд
Обстоятельства произошедшего устанавливают транспортные полицейские.
23 Июля 2026, 11:19
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23 Июля 2026, 11:1923 Июля 2026, 11:19
93Фото: Freepik.com
В Шу женщина попала под поезд, пытаясь перейти железнодорожные пути, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс–службе Департамента полиции на транспорте, происшествие случилось 20 июля.
"По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта отдел полиции на станции Шу возбудил уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – заявили в ведомстве.
Другие подробности расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно–процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что в Усть–Каменогорске водитель автомобиля Hyundai Palisade сбил 26–летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.
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