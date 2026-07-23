В Шу женщина попала под поезд, пытаясь перейти железнодорожные пути, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс–службе Департамента полиции на транспорте, происшествие случилось 20 июля.

"По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта отдел полиции на станции Шу возбудил уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – заявили в ведомстве.

Другие подробности расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно–процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Усть–Каменогорске водитель автомобиля Hyundai Palisade сбил 26–летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.