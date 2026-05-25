Жительницу Атырау осудили за избиение собаки лопатой

Атырауский суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в жестоком обращении с животным.

Согласно материалам дела, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома умышленно нанесла несколько ударов лопатой по голове и лицу собаки по кличке "Герда".

В результате у животного зафиксированы множественные травмы: гематомы, отёки мягких тканей и выраженная болезненность. Состояние собаки оценивается как средней тяжести.

Подсудимая частично признала вину и просила смягчить наказание.

Суд учёл обстоятельства дела, включая материальное положение женщины и наличие у неё несовершеннолетнего ребёнка. В итоге Л.Т. признана виновной по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорена к 100 часам общественных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

С чего все началось

В социальной сети появилось видео, на котором видно, как женщина жестоко избивает собаку лопатой.

Ролик быстро вызвал резонанс и об инциденте сообщили в полицию.

Как сообщили в департементе полиции Атырауской области, действие произошло 31 марта около 17:30.

Что сообщили в полиции

В ходе проверки была установлена 39-летняя жительница города. По предварительным данным, женщина ударила свою собаку породы питбультерьер лопатой.

Причиной агрессии, как отмечается, стало то, что собака загрызла ее кошку.

Женщина оказала сопротивление при задержании

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако женщина встретила их агрессивно и отказалась выполнять законные требования.

"Женщина оказала сопротивление сотрудникам полиции и не выполнила их законные требования. В связи с этим она привлечена к административной ответственности", – сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что жестокое обращение с животными не является бытовым конфликтом, а рассматривается как правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

