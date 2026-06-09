Женщину, сбившую семью в Арыси, взяли под стражу

В Туркестанской области продолжается расследование резонансного ДТП в Арыси, где автомобиль наехал на членов одной семьи. Подозреваемая находится под стражей, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса, передает BAQ.KZ.

По его словам, уголовное дело находится в производстве органов полиции, а все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.

"В Туркестанской области действительно ведётся расследование. Изначально в ходе следствия были установлены признаки нахождения виновного водителя в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается соответствующей экспертизой", – сообщил Адилов.

Он уточнил, что первоначальная квалификация дела была изменена.

"В настоящее время расследование ведётся по статье 345-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения", – отметил заместитель министра.

По данным МВД, подозреваемая задержана и по решению суда взята под стражу на время следствия.

Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана после завершения всех необходимых следственных мероприятий.

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии в городе Арысь Туркестанской области. Сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу людей, после чего водитель покинул место аварии. Позже обстоятельства трагедии подтвердили в полиции.

По данным департамента полиции Туркестанской области, авария произошла в Арыси. Предварительно установлено, что водитель автомобиля JAC находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

После наезда на нескольких пешеходов женщина скрылась с места происшествия. Однако вскоре ее личность была установлена, а сама подозреваемая задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В результате аварии погибли три человека. Среди жертв оказались двое несовершеннолетних. Еще два человека получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.