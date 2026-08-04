В Атырау задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины во время бытового конфликта, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам матери погибшей, дети после произошедшего находились в состоянии сильного шока. Родственники заявили, что трехлетняя девочка смогла описать случившееся и сообщила, что отец напал на мать с ножом.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданский супруг погибшей.

«По подозрению в убийстве женщины в ходе бытового конфликта задержан и водворён в изолятор временного содержания 37-летний мужчина, состоявший с погибшей в гражданском браке», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс необходимых следственных действий.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.