Женская сборная Казахстана стала второй на Азиаде-2026 в ските
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
Казахстанские спортсменки стали вторыми в командных соревнованиях в дисциплине скит.
В составе сборной выступили Асем Орынбай, Зоя Пискун и Адель Садакбаева. По итогам квалификации команда набрала 274 очка.
Золотую медаль завоевала сборная Китая с результатом 287 очков. Третье место заняла Индия, набравшая 266 очков.
Ранее сообщалось, что казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова стала серебряным призером XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония). Спортсменка представляла Казахстан в соревнованиях по спортивной ходьбе. Морозова преодолела дистанцию за 1 час 35 минут 25 секунд и заняла второе место.
Самое читаемое
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- Камеры через каждый километр и новые дороги: что изменится на трассах Казахстана
- Дастан Сатпаев единственный казахстанец в новой FIFA: смотрим его карточку