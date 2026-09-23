Женская сборная Казахстана стала второй на Азиаде-2026 в ските

Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

Казахстанские спортсменки стали вторыми в командных соревнованиях в дисциплине скит.

В составе сборной выступили Асем Орынбай, Зоя Пискун и Адель Садакбаева. По итогам квалификации команда набрала 274 очка.

Золотую медаль завоевала сборная Китая с результатом 287 очков. Третье место заняла Индия, набравшая 266 очков.

Ранее сообщалось, что казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова стала серебряным призером XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония). Спортсменка представляла Казахстан в соревнованиях по спортивной ходьбе. Морозова преодолела дистанцию за 1 час 35 минут 25 секунд и заняла второе место.