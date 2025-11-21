Жигер Алматай выиграл Игры исламской солидарности по джиу-джитсу в Эр-Рияде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Жигер Алматай стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ. Он выиграл соревнования в весовой категории до 77 килограммов.
В финале казахстанский спортсмен одержал победу над Махди Алавлаки, представляющим сборную ОАЭ.
Отметим, что сегодня, 21 ноября, второе место заняла Жибек Кулумбетова, а Мансур Хабибулла стал бронзовым призёром турнира.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает седьмое место. В копилке сборной — 15 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовых медалей.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря