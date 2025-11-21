Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Жигер Алматай стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ. Он выиграл соревнования в весовой категории до 77 килограммов.

В финале казахстанский спортсмен одержал победу над Махди Алавлаки, представляющим сборную ОАЭ.

Отметим, что сегодня, 21 ноября, второе место заняла Жибек Кулумбетова, а Мансур Хабибулла стал бронзовым призёром турнира.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает седьмое место. В копилке сборной — 15 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовых медалей.