В Казахстане рассматривается создание фонда обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Соответствующий проект планируют реализовать на базе АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.

Как сообщили в ведомстве, создание фонда станет одним из ключевых стратегических направлений работы Государственной аннуитетной компании в 2026 году. Для реализации проекта планируется увеличить уставный капитал компании, внести изменения во внутренние документы и подготовить соответствующее постановление правительства.

Кроме того, в текущем году компания рассчитывает обеспечить поступление страховых премий на уровне 13,7 млрд тенге.

Рост показателя планируется за счет продвижения накопительного страхования жизни Demeu, перезапуска пенсионных аннуитетов, а также расширения страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

Также компания намерена получить лицензию на перестраховочную деятельность, что позволит напрямую принимать страховые риски от других участников страхового рынка.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы получили страховые выплаты на 42 млрд тенге. В начале 2026 года страховой рынок Казахстана показал рост. Активы страховых организаций Казахстана по итогам января 2026 года выросли до 4 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,4%.