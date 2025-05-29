В Шымкенте мужчина приговорён к аресту на 12 суток за избиение собственной матери. Об этом сообщили в межрайонном суде по уголовным делам города, передаёт BAQ.KZ.

Как установил суд, в мае 2025 года обвиняемый Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью З. в их доме в микрорайоне "Коксай-2" и в ходе конфликта ударил её. Женщина получила телесные повреждения, не повлекшие лёгкого вреда здоровью.

Подсудимый обвинялся по ч. 1 ст. 109-1 УК РК – "Избиение или иные насильственные действия, причинившие физическую боль".

Вина мужчины была подтверждена собранными доказательствами. Потерпевшая не простила сына, предоставив суду решить вопрос наказания. Прокурор настаивал на аресте, а сам подсудимый признал вину и просил о более мягком наказании.

Суд учёл чистосердечное раскаяние как смягчающее обстоятельство, а состояние алкогольного опьянения – как отягчающее.

В результате Р. был признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

Приговор вступил в законную силу.

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