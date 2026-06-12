В Степногорске Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после того, как местные жители стали свидетелями расправы над собакой прямо на улице, передает корреспондент BAQ.KZ.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. По словам свидетелей, мужчина на глазах у прохожих нанес собаке удары предметом, похожим на молоток. Информация быстро распространилась в социальных сетях.

"Мы ехали и увидели мужчину с молотком. Рядом находилась женщина, которая просила его не делать этого. Затем он направился к месту, где находилась собака. После случившегося мужчина потащил тело животного по земле. Мы вызвали полицию", – рассказали очевидцы.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщение о происшествии поступило в Управление полиции Степногорска 11 июня.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что домашнее животное принадлежит фигуранту. В связи с возрастом собаки и ухудшением её состояния владельцем было принято решение об усыплении животного", – сообщили в полиции.

Однако вместо обращения за соответствующей услугой в ветеринарную клинику мужчина решил самостоятельно лишить животное жизни.

"Вместо того чтобы получить соответствующую услугу в ветеринарной клинике, мужчина нанес собаке множественные удары предметом, похожим на молоток", – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям владельца животного.

Случай вызвал волну возмущения среди жителей города. Многие пользователи социальных сетей отмечают, что даже тяжелое состояние животного не может оправдать подобные методы обращения с ним.

Окончательные обстоятельства произошедшего и степень ответственности фигуранта будут установлены в ходе досудебного расследования.

Напомним, в мае Атырауский суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в жестоком обращении с животным. Согласно материалам дела, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома умышленно нанесла несколько ударов лопатой по голове и лицу собаки по кличке "Герда". В результате у животного зафиксированы множественные травмы: гематомы, отёки мягких тканей и выраженная болезненность. Состояние собаки оценивается как средней тяжести.