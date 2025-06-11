В Жетысу усилен контроль за соблюдением условий пробационного надзора: суды начали возвращать нарушителей в исправительные учреждения. Один из последних случаев произошёл в Аксуском районе, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре, житель района, осуждённый за кражу и приговорённый в 2023 году к трём годам ограничения свободы с пробационным контролем, неоднократно нарушал установленные условия:

без уведомления службы пробации выезжал за пределы района,

совершал административные правонарушения, включая распитие алкоголя и приставания в общественных местах.

Суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство службы пробации о замене наказания на лишение свободы. Однако прокуратура Аксуского района оспорила решение, указывая, что осуждённый не встал на путь исправления и продолжает демонстрировать антиобщественное поведение.

Областной суд отменил первоначальное решение и постановил отправить нарушителя в колонию для отбытия остатка срока.

Аналогичные меры приняты в отношении ещё трёх осуждённых в Коксуском, Панфиловском и Кербулакском районах. В каждом случае первоначальное условное наказание было заменено на реальное лишение свободы по ходатайствам районных прокуроров.

В органах прокуратуры подчёркивают: пробация — это возможность, но не право на безнаказанность. Систематические нарушения и игнорирование условий пробационного контроля приводят к ужесточению наказания.

Ранее мы писали о том, сколько казахстанцев попадут под амнистию в честь 30-летия Конституции.