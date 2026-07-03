Жителей трех регионов Казахстана предупредили о возможных селях и оползнях

ГУ "Казселезащита" Министерства Республики Казахстан предупреждает жителей и гостей Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей о возможной опасности в ближайшие дни.

По данным ведомства, 3-5 июля в горных и предгорных районах ожидаются сильные дожди на фоне высокой температуры воздуха. Это может привести к интенсивному стоку воды со склонов, подъёму уровня воды в реках, а также к возникновению оползней и селевых потоков.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, следить за прогнозами погоды и по возможности избегать пребывания в опасных горных районах в период действия предупреждения.

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Ранее сообщалось, что экстренная эвакуация началась из-за риска селевых потоков в Алматы.