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Жителей трех регионов Казахстана предупредили о возможных селях и оползнях

В Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях объявлено предупреждение из-за риска селей и оползней.

Сегодня 2026, 09:35
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кадр из видео Сегодня 2026, 09:35
Сегодня 2026, 09:35
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Фото: кадр из видео

ГУ "Казселезащита" Министерства Республики Казахстан предупреждает жителей и гостей Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей о возможной опасности в ближайшие дни.

По данным ведомства, 3-5 июля в горных и предгорных районах ожидаются сильные дожди на фоне высокой температуры воздуха. Это может привести к интенсивному стоку воды со склонов, подъёму уровня воды в реках, а также к возникновению оползней и селевых потоков.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, следить за прогнозами погоды и по возможности избегать пребывания в опасных горных районах в период действия предупреждения.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ТЖМ “Қазселденқорғау” ММ (@112_qazseldenqorgau)

Ранее сообщалось, что экстренная эвакуация началась из-за риска селевых потоков в Алматы.

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