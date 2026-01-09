Обновлённая магистраль соединяет насосную станцию Нуринского водозабора, территорию АО "ТЭМК" и повысительную насосную станцию на улице Абая. Она подает воду в Соцгород, к социальным объектам, а также на насосную станцию "Сопка Опан", откуда вода распределяется в центральную часть Темиртау.

Магистраль была введена в эксплуатацию еще в 1954 году и на протяжении десятилетий работала без капитального ремонта. За годы эксплуатации неоднократно фиксировались повреждения, связанные с износом труб и особенностями грунта, что создавало риски перебоев в подаче воды.

В результате было принято решение о полной замене водовода с пересмотром его технических параметров. Проект реконструкции был разработан в 2024 году, прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. В 2025 году был реализован в полном объёме. В ходе реконструкции трубы были заменены на другие диаметром до 630 миллиметров вместо 500. Использовались материалы отечественных и зарубежных производителей.

— Мы проложили новую ветку водовода протяжённостью 3,5 километра, установили 18 колодцев, новые задвижки и коллекторы. Работы велись в течение пяти месяцев. Определённые сложности возникли на участке со скальным грунтом, который не был учтён в проекте. Для его разработки задействовали два гусеничных экскаватора и гидромолот, — сообщил начальник участка Олег Лемешков. — Водовод находится на гарантии, и в течение пяти лет мы будем его сопровождать.

