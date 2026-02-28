Полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по факту наезда на двух несовершеннолетних пешеходов в селе Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем марки CHANGAN, на одной из улиц совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.

После этого она скрылась с места происшествия и на другой улице допустила наезд ещё на одного школьника.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

«Один из них после осмотра отпущен домой», - сообщили в полиции.

Женщина-водитель задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.