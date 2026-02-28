  • Главная
Женщина сейчас находится под стражей.

Сегодня 2026, 20:56
Фото: Pixabay.com

Полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по факту наезда на двух несовершеннолетних пешеходов в селе Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем марки CHANGAN, на одной из улиц совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. 

После этого она скрылась с места происшествия и на другой улице допустила наезд ещё на одного школьника.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. 

«Один из них после осмотра отпущен домой», - сообщили в полиции.

Женщина-водитель задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. 

«Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели», - отметили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

