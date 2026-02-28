Жительница Аксукент совершила наезд на еще одну школьницу
Женщина сейчас находится под стражей.
Сегодня 2026, 20:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:56Сегодня 2026, 20:56
100Фото: Pixabay.com
Полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по факту наезда на двух несовершеннолетних пешеходов в селе Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем марки CHANGAN, на одной из улиц совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.
После этого она скрылась с места происшествия и на другой улице допустила наезд ещё на одного школьника.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
«Один из них после осмотра отпущен домой», - сообщили в полиции.
Женщина-водитель задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
«Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели», - отметили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.