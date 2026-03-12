Жителя Актобе задержали с синтетическими наркотиками
В Актобе выявлены десятки правонарушений. Также задержан мужчина, у которого обнаружили синтетические наркотики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За два дня оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в Актобе выявлены десятки правонарушений. Кроме того, сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.kz.
Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" проходит в Казахстане с 10 по 13 марта. В его рамках в Актобе проводятся рейды и проверки.
По данным полиции, за два дня выявлено 22 факта незаконной реализации алкогольной продукции, 43 случая мелкого хулиганства и 25 фактов загрязнения мест общего пользования.
"Кроме того, 26 иностранных граждан нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан, из них 6 иностранцев выдворены за пределы страны. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейскими выявлено 10 фактов выезда на полосу встречного движения, а также 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - говоится в сообщении.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Актобе. В его автомобиле обнаружили восемь свертков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим психотропным наркотиком общим весом 6,47 грамма.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что крупный канал перевозки наркотических средств пресекли в Костанайской области. На автодороге "Костанай – Аулиеколь – Сурган" задержали мужчину, перевозившего более 200 килограммов запрещенных веществ. В кузове грузовика, внутри металлической бочки, обнаружили мешок, обмотанный полиэтиленом. Внутри находилось вещество растительного происхождения.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн