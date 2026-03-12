За два дня оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в Актобе выявлены десятки правонарушений. Кроме того, сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" проходит в Казахстане с 10 по 13 марта. В его рамках в Актобе проводятся рейды и проверки.

По данным полиции, за два дня выявлено 22 факта незаконной реализации алкогольной продукции, 43 случая мелкого хулиганства и 25 фактов загрязнения мест общего пользования.

"Кроме того, 26 иностранных граждан нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан, из них 6 иностранцев выдворены за пределы страны. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейскими выявлено 10 фактов выезда на полосу встречного движения, а также 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - говоится в сообщении.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Актобе. В его автомобиле обнаружили восемь свертков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим психотропным наркотиком общим весом 6,47 грамма.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что крупный канал перевозки наркотических средств пресекли в Костанайской области. На автодороге "Костанай – Аулиеколь – Сурган" задержали мужчину, перевозившего более 200 килограммов запрещенных веществ. В кузове грузовика, внутри металлической бочки, обнаружили мешок, обмотанный полиэтиленом. Внутри находилось вещество растительного происхождения.