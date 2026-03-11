Жителя Астаны осудили за незаконное предоставление банковских счетов третьим лицам, которые впоследствии использовали их для вывода денег, полученных мошенническим путем, передает BAQ.kz.

Что произошло

Как сообщили в прокуратуре, мужчина ранее передал знакомому три банковских счета за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге.

Позже эти счета были использованы для вывода 195 000 тенге, похищенных у потерпевшего в результате мошенничества.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором суда он признан виновным по части 1 статьи 232-1 Уголовного кодекса и осужден к штрафу в размере 80 месячных расчетных показателей (МРП). Приговор уже вступил в законную силу.

До 7 лет лишения свободы

"С сентября 2025 года в Казахстане введен новый состав уголовного правонарушения, предусматривающий ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству", - напомнили в прокуратуре.

За такие действия законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не соглашаться на предложения так называемого "легкого заработка" и не передавать свои банковские счета или персональные данные посторонним лицам.

Кто такие дропперы

Дроппер - это человек, который за деньги или по иной заинтересованности предоставляет свои банковские счета, банковские карты или персональные данные третьим лицам для проведения финансовых операций.

Чаще всего такие счета используются мошенниками для вывода и обналичивания похищенных средств, чтобы скрыть источник денег и затруднить их отслеживание. При этом сами дропперы также несут уголовную ответственность за участие в подобных схемах.

Ранее мы рассказывали, как в Западно-Казахстанской области трое граждан за денежное вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам третьим лицам. Эти счета использовались для проведения незаконных финансовых операций, через которые проходили средства, похищенные у потерпевших мошенническим путем.