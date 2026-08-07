Убил бывшую жену из ревности: суд вынес приговор жителю области Абай
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей супруги. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, трагедия произошла 17 апреля 2026 года во дворе одного из домов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве ревности напал на бывшую жену и нанес ей множественные удары деревянной битой. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Брат погибшей, признанный потерпевшим по делу, оставил вопрос о мере наказания на усмотрение суда.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить брату погибшей 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
Отдельным постановлением суд поручил органам опеки и попечительства города Семей решить вопрос о дальнейшем устройстве двух несовершеннолетних детей, оставшихся без матери.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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