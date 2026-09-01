«Живой уголок Казахстана»: чем известна школа имени Кемеля Токаева в Бишкеке
В здании школы в годы Великой Отечественной войны располагалось Фрунзенское пехотное училище, где обучался Кемел Токаев.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Кыргызстане. В рамках визита Глава государства посетил школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева в Бишкеке. BAQ.KZ рассказывает об истории учебного заведения, которое связано с судьбой отца Президента и стало одним из символов казахско-кыргызских отношений.
Отметим, что накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств ШОС, встрече в формате «ШОС плюс» и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.
Школа с военной историей
Школа-гимназия №33 в Бишкеке имеет более чем 80-летнюю историю. За это время она прошла путь от неполной средней школы до школы-гимназии с углубленным изучением экономики и права.
Источник фото: president.kg
Здание школы было построено в 1940 году и имеет статус памятника истории городского значения. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалось Фрунзенское пехотное училище. Среди тех, кто проходил в нем подготовку, были казахский писатель и фронтовик Кемель Токаев и Рахимжан Кошкарбаев.
После войны, 1 сентября 1947 года, школа вновь начала работать как образовательное учреждение. В 2012 году ей был присвоен статус школы-гимназии. Сейчас она находится в Свердловском районе Бишкека.
Почему школе присвоили имя Кемеля Токаева
Имя Кемеля Токаева школа получила в мае 2025 года по инициативе Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Кемел Токаев родился в 1923 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне, а впоследствии стал известным писателем и одним из основоположников детективного направления в казахской литературе.
По данным администрации Президента Кыргызстана, школа №33 входит в десятку лучших учебных заведений Бишкека.
Еще в мае 2024 года в школе открыли патриотический уголок, посвященный Рахимжану Кошкарбаеву и Кемелю Токаеву. В нем представлены материалы об истории учебного заведения, биографии и военном пути двух казахстанцев. Тогда же была организована выставка архивных документов и книг, привезенных из Казахстана.
Что Казахстан передал школе
Связь учебного заведения с Казахстаном сегодня не ограничивается его названием. Ранее Касым-Жомарт Токаев передал школе автобус для перевозки учеников.
В августе 2025 года школа получила новые компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование. Кроме того, сообщалось о выделении трех мест для бесплатного обучения лучших выпускников в Satbayev University в Алматы.
22 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров вместе посетили школу. Президенты осмотрели здание, встретились с педагогами и учащимися. Глава Казахстана пожелал школьникам успехов и выразил надежду, что учебное заведение будет воспитывать будущих лидеров и квалифицированных специалистов.
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