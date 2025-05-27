ЖК в Астане ушёл под воду — возбуждено уголовное дело
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Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал затопление недостроенного жилого комплекса "ЖанаАрка" в Астане, передаёт BAQ.KZ.
Вода в недостроенном жилом комплексе поднялась до второго этажа. Пострадавшие не только дольщики жилого комплекса, но и жители ближайшего дома.
"Мы знаем об этой ситуации. Застройщик BBC Gold. Строительные работы не ведутся. Сейчас правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Создан дольщиками ЖСК. Решается вопрос о передаче этого недостроенного объекта в пользу потерпевших дольщиков. Этот вопрос мы хорошо знаем", - сказал министр на брифинге в правительстве.
В целом, по его словам, по стране имеется 42 проблемных строительных объекта. Министр заверил, что каждый из них находится на контроле.
Ранее в Сети распространилось видео, снятое жительницей столичного жилого комплекса "Жана Арка", в котором она показывает последствия масштабного затопления двора и подвальных помещений.
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