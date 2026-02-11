Вопрос конституционной реформы в Казахстане продолжает активно обсуждаться в общественном пространстве. Свои позиции высказывают политики, эксперты, представители бизнеса и гражданского общества. На фоне меняющихся глобальных и внутренних вызовов тема обновления Основного закона приобретает особую актуальность. Известный казахстанский бизнесмен, инвестор и общественный деятель Жумабек Жаныкулов высказался в Instagram о необходимости конституционной реформы, подчеркнув важность общественного участия в принятии стратегических решений, передаёт BAQ.KZ.

По его мнению, изменения в Основной закон продиктованы самим ходом времени.

"Да, реформа нужна. Потому что меняется время, меняются вызовы, меняется общество. А главный закон страны должен соответствовать духу эпохи", — отметил Жаныкулов.

Он подчеркнул, что обсуждение инициатив с гражданами в онлайн-формате и вынесение итогового решения на референдум являются проявлением политической зрелости.

"Это не слабость, а зрелость — принимать стратегические решения вместе с народом. Это разделение ответственности и возможность решать судьбу страны не в кабинетах, а совместно с обществом", — считает общественный деятель.

Отдельно Жаныкулов остановился на роли понятности и открытости законодательства. По его словам, Конституция должна быть документом, который понятен каждому гражданину.

"Закон, который люди не понимают, не работает. Конституция должна быть не только юридическим текстом, но и ориентиром для общества", — подчеркнул он.

Говоря о бизнес-среде, инвестор отметил, что предпринимателям необходимы стабильность, прозрачные правила и справедливые условия конкуренции. Именно эти факторы, по его словам, создают условия для притока инвестиций и устойчивого развития экономики.

Жаныкулов также обратил внимание на значимость референдума как инструмента общественного диалога.

"Референдум — это не просто голосование. Это возможность разговора с народом. Решение, принятое с участием граждан, всегда прочнее", — написал он.

В завершение бизнесмен подчеркнул, что сильное государство — это государство, которое сохраняет постоянную связь с обществом, а закон становится по-настоящему действенным тогда, когда основан на доверии.

По мнению Жаныкулова, референдум следует воспринимать как событие, способное объединить общество вокруг общего направления развития страны.

Таким образом, позиция Жумабека Жаныкулова отражает взгляд части делового сообщества на конституционные изменения как на стратегический шаг, направленный не только на модернизацию правовой системы, но и на укрепление общественного согласия. По его мнению, референдум следует воспринимать как инструмент объединения граждан вокруг общего курса развития страны и как возможность выстроить более устойчивую модель взаимодействия государства и общества.

Напомним, республиканский референдум по проекту новой Конституции пройдет 15 марта.

Подготовку и проведение референдума возложено на Центральную избирательную комиссию РК, а также на территориальные и участковые комиссии, которые выполняют функции комиссий референдума.