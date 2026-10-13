Жумангарин назвал сроки следующего повышения зарплат госслужащим

Очередное повышение заработной платы государственных служащих в Казахстане ориентировочно планируется на 2028–2029 годы. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Журналисты спросили, какие меры государство намерено принять для увеличения доходов населения на фоне роста стоимости товаров и услуг.

«Повышение заработной платы — важный инструмент увеличения доходов населения. Но здесь все зависит от того, в какой сфере работает бизнес», — пояснил Жумангарин.

Министр сообщил, что в текущем году наиболее высокий рост зарплат отмечается в сфере транспорта и складирования — на 28,8 процента. В сельском хозяйстве показатель составил 18,6 процента, в финансовой и страховой деятельности — 16,5 процента, в строительстве — 14,4 процента, в промышленности — 11,4 процента.

В то же время в образовании, искусстве, информации и связи, а также профессиональной, научной и технической деятельности зарплаты выросли примерно на 3–5 процентов.

Говоря об оплате труда госслужащих, Жумангарин напомнил о предыдущих повышениях.

«С 1 января 2024 года по новой методологии оплаты труда мы подняли среднюю заработную плату в 1,9 раза, а для низкооплачиваемых категорий государственных служащих — в 2,2 раза. Причём с 1 января 2025 года подняли ещё на 16 процентов низкооплачиваемым», — сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики.

Следующее повышение, по его словам, предусмотрено ориентировочно в 2028–2029 годах.

«У нас есть определённая методология, концепция управления государственными финансами. Следующее повышение заработной платы мы планируем примерно раз в три года, по-моему, в 2028–2029 годах».

Комментируя подорожание продуктов, Жумангарин отметил, что темпы роста цен замедлились.

Ранее сообщалось о том, что экономика Казахстана выросла на 4,2% за девять месяцев.