Жумангарин: товарооборот с Ираном может замедлиться

Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса прокомментировал, как может измениться товарооборот с Ираном на фоне конфликта в Персидском заливе, передает BAQ.KZ.

"По итогам 2026 года, конечно, будут замедления, связанные с конфликтом, который сейчас происходит в Персидском заливе. Но в целом перед нами стоит задача достичь товарооборота, если не ошибаюсь, в 3 миллиарда долларов. Пока трудно выполнить", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что контракты заключены, однако трейдеры заняли выжидательную позицию, так как сохраняются риски, связанные с оплатой.

"Самый большой вопрос - это вопрос оплаты, поскольку она иногда производилась через третьи страны. Практически всегда она производилась через третьи страны. Поэтому здесь вопрос оплаты, а не товара. Кстати, вопрос с товаром тоже есть, поскольку есть проблемы, связанные с тем, что нон-фуд товары находятся под санкциями. Мы обращались, чтобы нам дали возможность поставлять и нон-фуд товары, но пока в этом направлении прорыва нет", - добавил он.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг перемирия с Ираном становится всё более нестабильной.