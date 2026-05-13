Старые налоговые схемы не вернут: позиция властей

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что ведомство пока не намерено пересматривать спорную норму нового Налогового кодекса о запрете вычетов по расходам с контрагентами на упрощёнке, передает BAQ.kz.

"Если мы сейчас вернём вычеты, это значит, что та реформа, которую мы проводили, практически будет нивелирована. Постоянно поднимается этот вопрос, и многие надеются, что вернутся прежние времена. Но если будут какие-то конструктивные предложения, связанные с повышением налогов и так далее, их можно рассмотреть", - сказал Жумангарин.

По его словам, есть определённые сектора, где совокупная налоговая ставка на упрощённом режиме сейчас составляет 2%. Если открыть такие обороты, ситуация, которая была ранее, может повториться: появится большое количество компаний с одним клиентом. Министр отметил, что раньше из 300 тыс. компаний 165 тыс. работали именно по такой модели, при этом 71% из них вообще не платил налоги.

Жумангарин также напомнил, что в Кыргызстане действует похожая норма. По его словам, несмотря на опасения о возможном оттоке казахстанских бизнесменов в Кыргызстан и Узбекистан, сейчас наблюдается обратная картина.

