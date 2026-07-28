Зидан официально возглавил сборную Франции

Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции по футболу. Федерация футбола Франции официально объявила о назначении во вторник, 28 июля, передает BAQ.KZ.

Контракт заключен на ближайшие четыре года. Зидан сменил на посту Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет. Назначение состоялось через десять дней после поражения французов от сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира.

Ранее мы писали, что Зидан возглавит сборную Франции, ссылаясь на информацию инсайдера Фабрицио Романо. Теперь назначение подтверждено официально.

К обязанностям новый тренер приступит 1 августа, а состав сборной представит в начале сентября.

Таким образом, у руля команды одного чемпиона мира 1998 года сменяет другой. Для 54-летнего Зидана это возвращение к тренерской работе спустя пять лет после ухода из мадридского «Реала».

О своем желании возглавить сборную он говорил открыто и раньше. «Я хочу этого, конечно. Надеюсь, однажды я им стану», заявлял Зидан в интервью L'Equipe в 2022 году.

Первый матч проведет в сентябре

По данным французских СМИ, в тренерский штаб может войти Давид Беттони, бывший партнер Зидана по «Канну» и его ассистент в «Реале». Также обсуждаются кандидатуры чемпионов мира 1998 года Фабьена Бартеза и Бернара Диомеда.

Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в Турции в рамках Лиги наций. Через три дня команда сыграет в Бельгии. Дебют нового тренера перед домашней публикой состоится 2 октября, соперником станет сборная Италии, игра пройдет на «Стад де Франс».

Дешам ушел после 14 лет работы

Дидье Дешам возглавлял сборную с 2012 года и стал одним из самых успешных тренеров в ее истории. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, победили в Лиге наций УЕФА, доходили до финалов чемпионатов мира и Европы.

Последним турниром для 57-летнего специалиста стал чемпионат мира 2026 года, где команда уступила Испании в полуфинале, а затем Англии в матче за третье место.

Зидан как тренер трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» и дважды приводил клуб к чемпионству в Испании. С 2021 года он не работал ни с одним клубом, несмотря на интерес со стороны европейских грандов.

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