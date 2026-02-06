Зимняя Олимпиада-2026: первые кадры из олимпийской деревни
Сегодня, 11:59
98Фото: НОК Казахстана
Сегодня, 6 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, передает BAQ.KZ.
Сборную Казахстана на главном старте четырехлетия представят 36 атлетов в десяти видах спорта.
Сегодня Национальный Олимпийский комитет Казахстана опубликовал первые кадры из олимпийской деревни.
С графиком выступлений казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.
