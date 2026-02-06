Зимняя Олимпиада-2026: первые кадры из олимпийской деревни

Сегодня, 11:59
АВТОР
НОК Казахстана Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
98
Фото: НОК Казахстана

Сегодня, 6 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, передает BAQ.KZ.

Сборную Казахстана на главном старте четырехлетия представят 36 атлетов в десяти видах спорта. 

Сегодня Национальный Олимпийский комитет Казахстана опубликовал первые кадры из олимпийской деревни. 

С графиком выступлений казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь

 

