Знакомился с детьми в онлайн-играх: подозреваемого задержали в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники МВД задержали мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, мужчина знакомился в интернете с детьми в возрасте от 10 до 12 лет. При этом он представлялся 14-летним подростком и таким образом входил к ним в доверие.

Один из установленных эпизодов начался со знакомства с девочкой в онлайн-игре. Мужчина попросил у ребенка номер телефона, после чего общение продолжилось в WhatsApp.

Как сообщили в МВД, во время переписки подозреваемый под различными предлогами просил девочку присылать ему фотографии и видеозаписи интимного характера.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину установили и задержали. По данным полиции, он дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы также проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.

В МВД призвали родителей обращать внимание на то, с кем дети общаются в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх, а также объяснять им правила безопасности в интернете.

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