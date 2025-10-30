Золотая ловушка: в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды "Nazira Gold"
В Шымкенте огласили приговор по громкому делу финансовой пирамиды "Nazira Gold", жертвами которой стали около четырёх тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Как сообщает издание, в зале суда был аншлаг — десятки потерпевших не смогли попасть внутрь.
На скамье подсудимых оказались девять человек, из них трое находились под стражей. Следствие длилось два года, в деле — 148 потерпевших из разных регионов страны. Люди вкладывали десятки миллионов тенге, а общий ущерб превысил один миллиард тенге.
В итоге главная обвиняемая, Назира Нуржан Бибосыновна, была приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Её соучастники получили от одного года ограничения свободы до пяти лет заключения. Суд обязал Назиру частично возместить ущерб потерпевшим. Сама осуждённая заявила, что с решением не согласна.
Мы не создавали пирамиду. После освобождения я докажу это, — заявила она в суде.
Потерпевшие встретили приговор с возмущением. По данным следствия, в пирамиду вложено около 16 миллиардов тенге, однако найдено лишь два. Судьба остальных средств остаётся неизвестной.
