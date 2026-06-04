Золото из Шэньчжэня: студентка из Павлодара покорила международный WorldSkills

Казахстанская студентка Дарья Мельник стала победительницей международного турнира WorldSkills Industrial Design Technology International (Shenzhen) Invitational Tournament, который прошел в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

В престижном соревновании по компетенции "Промышленный дизайн" приняли участие молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Саудовской Аравии и Китая. Казахстан на турнире представляла студентка третьего курса Колледжа информационных технологий Павлодара Дарья Мельник – победительница национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2025.

В ходе конкурсных испытаний участники демонстрировали навыки промышленного проектирования, умение работать с современными технологиями, а также способность находить инновационные решения для практических задач.

По итогам турнира Дарья Мельник показала лучший результат и завоевала первое место, став абсолютной победительницей международного соревнования.

Подготовкой студентки к турниру занимался преподаватель Колледжа информационных технологий Борис Григорьев.

В Министерстве просвещения отметили, что победа казахстанской участницы подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в системе технического и профессионального образования страны, а также конкурентоспособность отечественной молодежи на международной арене.

Напомним, национальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2025 прошел в декабре 2025 года. Мероприятие собрало более 800 студентов и молодых специалистов системы технического и профессионального образования со всех регионов страны. Победителями общекомандного зачёта были: 1 место – Алматы (60 баллов), 2 место – Павлодарская и Акмолинская области (по 56 баллов), 3 место – Туркестанская и Карагандинская области (по 55 баллов).

Особенностью чемпионата 2025 года стало введение 15 новых компетенций, отражающих запросы современного рынка труда и технологические тренды.

Международное движение WorldSkills объединяет молодых профессионалов со всего мира и считается одной из крупнейших площадок для демонстрации профессионального мастерства, современных технологий и практических навыков в различных отраслях экономики.