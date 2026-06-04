Золото из Шэньчжэня: студентка из Павлодара покорила международный WorldSkills
Дарья Мельник заняла первое место на международном турнире по промышленному дизайну в Шэньчжэне.
Сегодня 2026, 11:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- На лето запустят 4 дополнительных поезда Talgo по популярным направлениям
- Что увидят жители Астаны под эстакадой LRT рассказали урбанисты
- Найденного в мусорке младенца назвали Батыром
- Из Астаны запустили прямые рейсы в один из крупнейших городов Китая
- В Вашингтоне назвали возможные сроки завершения войны в Украине