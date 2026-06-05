Зрелищный древний обряд состоялся в Венесуэле

В городе Тармас в Венесуэле состоялось одно из самых необычных религиозных событий страны – праздник Корпус-Кристи.

Во время шествия по улицам города дети, которые готовятся к Первому причастию, идут вместе с участниками в ярких костюмах. Этих людей называют "танцующими дьяволами". Они надевают маски и красочные наряды, сделанные вручную, и танцуют под ритм традиционной музыки.

Согласно обряду, маскированные участники символизируют злые силы. В конце праздника они «подчиняются» Святым Дарам. Так показывается победа добра над злом и торжество веры.

Особенность праздника в Тармасе – необычные маски из высушенных тыкв и энергичные танцы. Во время движения участники также рисуют на земле знак креста.

Данный обряд имеет глубокие корни. Он появился после прибытия францисканских миссионеров в XVIII веке. Со временем традиция объединила католические, местные и африканские элементы.

Отметим, что сегодня Корпус-Кристи остаётся важной частью жизни местных жителей. Он ежегодно собирает семьи, верующих и целые общины, сохраняя уникальное культурное наследие Венесуэлы.