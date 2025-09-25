Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
96Фото: Акорда
Распоряжением Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности советника Президента – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил ряд помощников и советников. В их числе Тамара Дуйсенова и Канат Шарлапаев.
