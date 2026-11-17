Мошенники представляются сотрудниками Агентства по регулированию и развитию финансового рынка или называют имена его реальных работников, чтобы выманить у людей деньги. Об этом предупредили в самом Агентстве.

Расчет простой. Имя настоящего сотрудника госоргана создает у человека ощущение, что он имеет дело с официальным ведомством, и ему проще поверить. В Агентстве подчеркивают, что не имеют к этим людям никакого отношения, а упоминание их имен и должностей не делает предложение законным и не гарантирует возврат денег.

Регулятор перечислил, чего его сотрудники никогда не делают.

у Агентства нет Telegram-ботов для финансовых операций, возврата денег или выплаты компенсаций;

его сотрудники не привлекают деньги граждан и не предлагают инвестиционные продукты;

они не требуют оплатить комиссию, сбор за инкассацию или любой другой предварительный платеж;

Агентство не возвращает деньги через посредников, ботов и сторонние аккаунты.

Отдельно в Агентстве напомнили, что не ведут уголовные дела. У ведомства нет полномочий проводить следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность. Его сотрудников не назначают сопровождать расследования, помогать закрыть уголовное дело или решать вопросы, которые относятся к правоохранительным органам.

Любое предложение за плату помочь вернуть деньги, прекратить уголовное преследование, уладить уголовное дело или провести финансовую операцию от имени Агентства это, скорее всего, мошенничество.

Чтобы не попасться, в Агентстве советуют не переводить деньги тем, кто называет себя сотрудником Агентства или другого госоргана, и не платить никаких сборов за разблокировку, возврат или перевод денег. Не стоит доверять ботам, аккаунтам и чатам, которые выдают себя за официальные каналы ведомства, и выполнять требования людей, которые сообщают о якобы возбужденном уголовном деле или о закрепленном за вами сотруднике Агентства.

Персональные данные, банковские реквизиты, пароли и коды из СМС нельзя передавать никому. Проверять информацию стоит только через официальный сайт Агентства и его страницы в соцсетях, а о подозрительных звонках и сообщениях сразу сообщать в правоохранительные органы.

Ранее BAQ.KZ рассказывал о новых схемах мошенников в соседних странах, где аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний и налоговой.