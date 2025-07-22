С учётом совокупности преступлений прокуратура просит признать Перизат Кайрат виновной и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает BAQ.KZ.

Также государственный обвинитель Арман Кезекен во время прений сторон в суде потребовал наложить на Кайрат десятилетний запрет на любую деятельность, связанную с привлечением денежных средств под видом благотворительности.

Дополнительно прокурор заявил о необходимости лишить подсудимую государственной награды — медали "Шапағат", ранее вручённой ей за якобы активную общественную работу.

Что касается её матери, Гайни Алашбаевой, она обвиняется в аналогичном эпизоде мошенничества. Прокуратура просит назначить ей 8 лет лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом на участие в благотворительной деятельности сроком на 10 лет.

Ранее собщалось, что суд над Перизат Кайрат вышел на финишную прямую. Прения продолжатся завтра.

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге, собранных якобы в помощь детям с инвалидностью, жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. По данным следствия, средства тратились на роскошную жизнь, автомобили, элитную недвижимость и отдых за границей.