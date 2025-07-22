В суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой состоялись прения сторон. Государственный обвинитель заявил, что не усматривает смягчающих обстоятельств в действиях подсудимой Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении средств, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи, передаёт BAQ.KZ.

"С учётом всех обстоятельств, характера совершённых преступлений, масштаба ущерба и роли обвиняемой, государственное обвинение считает необходимым назначить Перизат Кайрат наказание в виде 10 лет лишения свободы", — прозвучало в суде.

Для её матери, Гайни Алашбаевой, обвинение запросило 8 лет заключения.

Прения продолжатся завтра.

Как ранее сообщалось, по версии следствия, под видом благотворительности через фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 было собрано более 3,5 млрд тенге. По данным прокуратуры, большая часть этих средств была использована в личных целях — на покупку элитной недвижимости, автомобилей, дорогих аксессуаров и оплату роскошного отдыха.