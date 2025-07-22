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Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат

Суд над Перизат Кайрат вышел на финишную прямую.

Сегодня, 12:19
АВТОР
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BAQ.KZ. Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: BAQ.KZ.

В суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой состоялись прения сторон. Государственный обвинитель заявил, что не усматривает смягчающих обстоятельств в действиях подсудимой Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении средств, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи, передаёт BAQ.KZ.

"С учётом всех обстоятельств, характера совершённых преступлений, масштаба ущерба и роли обвиняемой, государственное обвинение считает необходимым назначить Перизат Кайрат наказание в виде 10 лет лишения свободы", — прозвучало в суде.

Для её матери, Гайни Алашбаевой, обвинение запросило 8 лет заключения.

Прения продолжатся завтра.

Как ранее сообщалось, по версии следствия, под видом благотворительности через фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 было собрано более 3,5 млрд тенге. По данным прокуратуры, большая часть этих средств была использована в личных целях — на покупку элитной недвижимости, автомобилей, дорогих аксессуаров и оплату роскошного отдыха.

В ходе судебного процесса стало известно, что среди пострадавших — представители благотворительных фондов, бизнесмены, педагоги и безработные. По данным следствия, в фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" добровольно перечислялись суммы от 30 тысяч до 200 миллионов тенге, включая 620 млн тенге от Kaspi Bank.

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