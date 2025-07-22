Сегодня в суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой началась финальная стадия процесса — прения сторон. Прокурор Мадина Оразалина озвучила позицию обвинения, заявив о доказанности вины обеих подсудимых, передаёт BAQ.KZ.

С 2021 по 2024 годы под прикрытием деятельности общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" Перизат Кайрат совместно со своей матерью Гайни Алашбаевой собрали и присвоили порядка 3,5 миллиарда тенге. Об этом заявила государственный обвинитель Мадина Оразалина во время прений в суде.

"Между истинным милосердием и торговлей чужим горем должна быть ярко выраженная отчерченная граница. Садака — это не инструмент для карьеры. И если кто-то попытается снова надеть маску добродетели, чтобы нажиться на сердобольности казахского народа, он встретит не аплодисменты, а суд. Пусть этот процесс станет уроком, пусть он станет сигналом для всех. Доверие народа не кошелек и не бренд. Это аманат. А тот, кто предает аманат, навсегда будет выведен в свет. История нашей страны знает настоящих меценатов. Тех, кто помогает молча и без карты", - говорит прокурор Оразалина.

По её словам, средства собирались якобы на поддержку реабилитационного центра, помощь пострадавшим от паводков и даже гуманитарную помощь народу Палестины. Однако, как установило следствие, большая часть этих средств была направлена на удовлетворение личных нужд обвиняемых.

"Деньги расходовались на элитные автомобили, квартиры, загородные дома, дорогую одежду, аксессуары, а также отдых в пятизвёздочных отелях", – сообщила прокурор.

Оразалина подчеркнула, что Перизат Кайрат и её мать обвиняются по ряду эпизодов, включая:

три эпизода мошенничества — по части 4 пункта 2 статьи 190 УК РК,

два эпизода легализации преступных доходов — по части 2 пункта 1 и части 3 пункта 3 статьи 218 УК РК.

Всё это квалифицируется как совершение хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённого неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе с использованием информационных систем.

Слушания по делу продолжаются. Подсудимые свою вину не признают.