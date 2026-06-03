В Казахстане 16 нотариусов лишены лицензии: почему растёт число жалоб от населения

За последние 3 года в отношении нотариальных действий нотариусов было проведено 1499 внеплановых проверок. Об этом в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.kz сообщило Комитет по регистрации и организации оказания юридических услуг Министерства юстиции.

По данным уполномоченного органа, 137 нотариусов были привлечены к дисциплинарной ответственности, а действие лицензий 111 нотариусов было временно приостановлено. Кроме того, 16 нотариусов по решению суда лишены права заниматься нотариальной деятельностью.

Сколько нотариусов работает в Казахстане

По данным Комитета, на сегодняшний день на территории страны работают 4932 нотариуса.

В соответствии с законом "О нотариате", соблюдение требований законодательства нотариусами, занимающимися частной практикой, контролируется территориальными органами юстиции. Если граждане или юридические лица выявляют признаки нарушений в действиях нотариуса, они могут подать жалобу, приложив доказательства.

Такие жалобы становятся основанием для проведения внеплановых проверок.

На что чаще всего жалуются граждане

Основная часть обращений в органы юстиции связана с законностью сделок, удостоверенных нотариусами, наследственными делами и исполнительными надписями.

По итогам 2025 года было зарегистрировано 7736 обращений, связанных с действиями нотариусов. Из них 6529 направлены в территориальные органы юстиции, сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, значительная часть споров с участием нотариусов возникает из-за нарушений прав и законных интересов граждан.

Какие меры применяются к нотариусам за нарушения закона

Если в ходе проверки подтверждается нарушение законодательства со стороны нотариуса, к нему применяются дисциплинарные меры, а также может быть временно приостановлено действие лицензии или она может быть полностью отозвана.

Как сообщили в Комитете, в последние годы по таким основаниям к ответственности были привлечены десятки нотариусов.

Как работает цифровой нотариат

Наряду с усилением контроля в нотариальной сфере активно проводится цифровизация.

С 11 апреля 2023 года в стране запущен пилотный проект "Цифровой нотариат". В его рамках граждане могут через приложение eGov Mobile связаться с нотариусом по видеосвязи и оформить доверенности и соглашения онлайн. Эта услуга стала особенно удобной для жителей регионов и тех, кто хочет экономить время, отмечают в ведомстве.

Также внедрён новый механизм по исполнительной надписи.

С 31 марта 2025 года запущен пилотный проект "Цифровая исполнительная надпись". Теперь при оформлении нотариусом исполнительной надписи должнику автоматически направляется SMS или push-уведомление.

Кроме того, если адрес регистрации должника не совпадает с данными, оформление исполнительной надписи автоматически блокируется.

По данным Министерства юстиции, эти нововведения положительно повлияли на снижение числа жалоб от граждан.

Усиление контроля над нотариусами

В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект по вопросам нотариальной деятельности. Документ направлен на усиление контроля за работой нотариусов и совершенствование механизмов защиты прав граждан.

В этой связи депутат Мажилиса Анас Баккожаев поднял вопрос о стоимости нотариальных услуг и заявил о необходимости пересмотра тарифной политики.

По его мнению, стоимость некоторых услуг нотариусов не соответствует объёму и сложности выполняемой работы.

Депутат отметил, что оформление доверенности на управление транспортным средством обходится гражданам примерно более 17 тысяч тенге. При этом подготовка такого документа занимает немного времени.

Во многих случаях нотариус использует готовый шаблон, вводит необходимые данные и оформляет документ за несколько минут. Несмотря на это, стоимость услуги остаётся достаточно высокой, заявил он.

Также депутат обратил внимание на стоимость оформления сделок купли-продажи недвижимости. Например, удостоверение договора, связанного с ипотечным жильём, обходится гражданам в 17 300 тенге, а стоимость некоторых простых договоров достигает 51 900 тенге.

По мнению депутата, корень проблемы заключается в устаревшей системе расчёта нотариальных тарифов. Он отметил, что эти тарифы формировались около двадцати лет назад.

В последние годы большая часть государственных услуг была цифровизирована, внедрены различные электронные базы данных. В результате работа нотариусов также упростилась. Однако тарифы по-прежнему привязаны к месячному расчётному показателю и не адаптированы к новым условиям, отметил депутат.

В то же время представители Министерства юстиции считают, что цифровизация и меры контроля повышают прозрачность нотариальной сферы и помогают предотвращать правонарушения.

Ранее сообщалось, что за ошибки с электронными документами нотариусов смогут лишать лицензии.

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