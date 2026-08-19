Военнослужащие Управления по делам обороны Наурызбайского района Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Никитовича Подколзина со 100-летием.

По информации Министерства обороны, от имени министра обороны юбиляру передали поздравительный адрес с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Особенным подарком для Леонида Подколзина стало выступление военного оркестра Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра. Музыканты исполнили у дома ветерана песни военных лет.

Как сложилась судьба ветерана

Леонид Подколзин родился в селе Тула Новосибирской области. Во время Великой Отечественной войны он воевал на Белорусском фронте в составе артиллерийского подразделения.

За проявленные мужество и отвагу ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Георгия Жукова и другими наградами.

После Победы он продолжил военную службу в Кенигсберге, где занимался подготовкой новобранцев.

В 1952 году Леонид Никитович переехал в Алматы. В городе он много лет работал на железной дороге – был помощником машиниста, водителем и руководителем мастерской депо.

Что пишет ветеран в 100 лет

Сегодня рядом с юбиляром его дети, внуки и правнуки. Свои воспоминания о военных годах, размышления о жизни, Родине и человеческих ценностях Леонид Никитович сохраняет в стихах и прозе.

Столетний юбилей стал поводом вновь выразить признательность ветерану, чья жизнь связана с историей страны и поколением, внесшим вклад в Великую Победу.

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