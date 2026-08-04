В Астане полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств под предлогом участия в инвестиционных проектах.

Как действовала схема

По данным следствия, мужчина размещал в социальных сетях TikTok и Threads публикации о якобы выгодных инвестициях с высокой доходностью.

После этого он связывался с заинтересованными гражданами по видеосвязи, входил в доверие и убеждал их, что все сделки оформляются официально. Для большей убедительности он заключал нотариально заверенные договоры и обещал вернуть вложенные деньги в короткие сроки с большой прибылью.

Сколько денег потеряли граждане

Поверив обещаниям, люди переводили ему крупные суммы. Однако, по версии следствия, мужчина не выполнил свои обязательства и использовал полученные средства в личных целях.

На данный момент установлены 11 потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 35 миллионов тенге.

Что известно о расследовании

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские продолжают следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выявить возможные другие эпизоды.

Правоохранители призывают граждан внимательно проверять инвестиционные предложения и не доверять обещаниям гарантированной высокой прибыли. Не стоит переводить деньги незнакомым или малознакомым людям без проверки информации о проекте.

Ранее в Казахстане уже выносились приговоры по делам о мошенничестве под видом инвестиционных проектов. В одном из таких случаев суд рассмотрел дело жительницы Шымкента, которая через социальные сети предлагала гражданам вложить деньги, обещая увеличить их за счёт участия в тендерах.

Следствием было установлено, что полученные от потерпевших средства женщина использовала не по назначению. Общая сумма причинённого ущерба составила более 35 млн тенге.

Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. С учётом положений Закона об амнистии срок был сокращён, а исполнение наказания отсрочено из-за наличия на иждивении четверых несовершеннолетних детей.

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