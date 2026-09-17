12 тысяч зрителей и пять суток ареста: чем закончился TikTok-эфир в Семее

Прямой эфир в TikTok для 53-летней жительницы Семея закончился пятью сутками ареста. Трансляцию, во время которой женщина ругалась матом и распивала алкоголь, посмотрели около 12 тысяч человек, передает BAQ.KZ.

Эфир оказался достаточно заметным, чтобы попасть не только в рекомендации соцсети, но и в поле зрения полиции. Трансляцию выявили сотрудники департамента полиции области Абай во время мониторинга соцсетей.

По данным полиции, женщина нецензурно выражалась, демонстративно употребляла алкоголь и проявляла неуважение к окружающим.

Полицейские установили участницу эфира и передали материалы в суд.

Продолжение контента уже проходило не в TikTok, а в суде. Женщину признали виновной в мелком хулиганстве и назначили пять суток административного ареста.

В полиции напомнили, что прямые эфиры тоже остаются публичным пространством. В этот раз 12 тысяч просмотров принесли автору не новые подписки, а пять суток ареста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Абай Облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

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