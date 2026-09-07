$1,3 млн вложат Казахстан и Корея в производство тушеного мяса

Казахстан и Республика Корея договорились о реализации совместного инвестиционного проекта по производству тушеного мяса. Производственный цех планируется построить в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

Договоренность достигнута в рамках Казахстанско-корейского бизнес-форума, который прошел в Алматы с участием более 200 представителей деловых кругов двух стран.

С казахстанской стороны проект реализует Samsar Investment. Общий объем инвестиций казахстанской и корейской сторон составит 1,3 млн долларов.

Что Казахстан поставит в Корею

Помимо создания совместного производства, стороны договорились об экспорте казахстанской продукции на корейский рынок.

В частности, достигнута договоренность о поставках из Казахстана в Республику Корея 1 тыс. тонн говядины на сумму 13 млн долларов.

Кроме того, Samsar Investment планирует ежемесячно экспортировать в Южную Корею 3 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла.

Какие сделки заключили

В целом по итогам бизнес-форума стороны подписали коммерческие документы на общую сумму 54,8 млн долларов.

В работе форума приняли участие более 200 представителей деловых кругов Казахстана и Южной Кореи. Корейскую сторону представила масштабная делегация из около 100 представителей компаний.

Также в мероприятии участвовала Корейская ассоциация импортеров (KOIMA), которая была основана в Южной Корее 55 лет назад.

Нынешняя встреча стала продолжением сотрудничества, которое получило развитие в июне 2026 года в Сеуле в рамках выставки Korea Import Expo 2026. Тогда в мероприятии приняли участие 15 казахстанских компаний, представляющих сельскохозяйственный и пищевой сектор.

Корейский бизнес проявил высокий интерес к продукции казахстанских производителей, что создает дополнительные возможности для расширения экспорта отечественных товаров.

Как вырос экспорт

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Южной Кореи демонстрирует положительную динамику.

По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 3,17 млрд долларов, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2024 годом. За январь–июнь 2026 года этот показатель достиг 1,3 млрд долларов, при этом экспорт казахстанской продукции в Южную Корею вырос на 17,2%.

«Республика Корея является важным торгово-экономическим партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны последовательно развивают сотрудничество, основанное на взаимном доверии и партнерстве. Для нас важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру за счет увеличения экспорта готовой продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью», – отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

Председатель Корейской ассоциации импортеров Ён Ми Юн подчеркнула, что Казахстан благодаря своему географическому положению, ресурсному потенциалу и развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности представляет значительный интерес для корейского бизнеса.

Какие продукты заинтересовали Корею

Завершением форума стала выставка отечественной продукции. Для корейской бизнес-делегации также организовали дегустационный ужин с блюдами из казахстанского мяса.

В частности, компания Terra из Мерке представила стейки из говядины и баранины.

На выставке свою продукцию также представили Arba Wine, «Голд Продукт», «Алматинский продукт», Lemonadoff, Elimay Qymyz, «Тәп-тәтті», «Бурненская молочная компания», «Вкус Благости», «Мерке Ет», Fresh Milk, Honey 100%, «Баян-Сулу», Alans и другие казахстанские компании.

По итогам переговоров стороны рассчитывают на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и увеличение поставок казахстанской продукции на рынок Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что знаменитую семейскую тушенку возродят на новом заводе в области Абай.

Новый мясокомбинат расположен в 18 километрах от Семея и будет работать по принципу полного производственного цикла – от приема и переработки скота до выпуска готовой продукции.

На предприятии планируют производить колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы и деликатесную продукцию. Производственные мощности позволят перерабатывать до 100 голов крупного рогатого скота и лошадей, а также до тысячи голов мелкого рогатого скота за одну смену.

Ожидается, что запуск предприятия создаст около 250 новых рабочих мест.

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