В области Абай реализуется масштабный проект по строительству нового мясоперерабатывающего комплекса, который после выхода на полную мощность может стать крупнейшим предприятием отрасли в Казахстане, передает BAQ.kz.

О ходе реализации проекта стало известно во время рабочей поездки заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина в регион. Новый мясокомбинат расположен в 18 километрах от Семея и будет работать по принципу полного производственного цикла – от приема и переработки скота до выпуска готовой продукции.

На предприятии планируют производить колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, консервы и деликатесную продукцию. Производственные мощности позволят перерабатывать до 100 голов крупного рогатого скота и лошадей, а также до тысячи голов мелкого рогатого скота за одну смену.

Ожидается, что запуск предприятия создаст около 250 новых рабочих мест.

Для обеспечения стабильной работы комплекса в регионе формируется полноценный мясной кластер. В него войдут фермерские хозяйства, откормочные площадки, орошаемые земли для выращивания кормов и другие предприятия агропромышленного комплекса. По словам руководства компании, такая модель позволит обеспечить производство собственным сырьем и повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Семейскую тушенку планируют вернуть на рынок

Одним из самых заметных направлений проекта станет возрождение знаменитой семейской тушенки, которая была широко известна еще во времена Советского Союза. Ранее Семипалатинский мясокомбинат считался одним из крупнейших предприятий мясной промышленности СССР и неоднократно получал отраслевые награды за качество продукции.

Как отметил директор предприятия, в проекте участвуют специалисты, работавшие на легендарном комбинате в советские годы. По его словам, это позволит сохранить традиционные рецептуры и технологии производства, благодаря которым семейская мясная продукция получила известность далеко за пределами региона.

В рамках поездки Серик Жумангарин также посетил ряд других перерабатывающих предприятий области Абай, включая маслоэкстракционный завод, предприятие по переработке масличных и бобовых культур, а также производителя упаковочной продукции.

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