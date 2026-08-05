Молодой алматинец попался на неожиданной схеме с тайниками
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В Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности пресекли деятельность предполагаемого закладчика.
Что обнаружили полицейские
Во время оперативных мероприятий в Турксибском районе был задержан 22-летний житель Алматинской области. В арендованном им гараже, который использовался не по назначению, полицейские обнаружили 70 готовых к сбыту свертков с порошкообразным веществом.
Как работала схема
По предварительным данным, задержанный занимался распространением психотропных веществ через тайники на территории Алматы и Алматинской области.
После задержания мужчина указал места, где ранее были оборудованы закладки. Во время дальнейших следственных действий правоохранители обнаружили еще несколько тайников.
Сколько веществ изъяли
В районе промбазы полицейские нашли еще 120 свертков, а на улице Баймагамбетова – 167 доз из трех тайников.
Всего из незаконного оборота изъяли 357 свертков с предположительно психотропным веществом.
Что известно о расследовании
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-химическая экспертиза, которая установит состав обнаруженных веществ.
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Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы полицейские остановили автомобиль такси, в котором находились три несовершеннолетние девушки. Во время проверки у одной из них обнаружили несколько свёртков, перемотанных изолентой разных цветов. По предварительным данным, внутри находились вещества растительного происхождения и синтетические вещества в кристаллическом виде.
По версии следствия, девушка могла заниматься распространением запрещённых веществ через тайники. В ходе первоначальных мероприятий она призналась, что оставляла свёртки в определённых местах для дальнейшего сбыта.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе роль двух других несовершеннолетних, находившихся в автомобиле, а также лиц, которые могли вовлечь подростка в незаконную деятельность.
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