14 иностранцев выдворили из Казахстана после задержаний за попрошайничество

С начала года полиция Туркестанской области пресекла более 3 тысяч случаев попрошайничества в общественных местах. Около половины из них, примерно 1,5 тысячи, выявили через камеры Центра оперативного управления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По итогам разбирательств 14 иностранных граждан выдворили из Казахстана по решению суда.

Система видеонаблюдения позволяет полиции в режиме реального времени фиксировать нарушения, устанавливать личности людей и быстрее реагировать на повторные случаи.

Параллельно в регионе проводят рейды по выявлению людей без определенного места жительства и фактов попрошайничества.

При наличии оснований нарушителей доставляют в специальные приемники-распределители.

В полиции заявили, что меры направлены на снижение числа нарушений в общественных местах и защиту жителей от навязчивого поведения.

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