Попрошайничество и навязчивые услуги: полиция усилила контроль в столице

Сотрудники полиции города Астаны продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение случаев попрошайничества, а также других фактов навязчивого обращения к гражданам в общественных местах.

Особое внимание правоохранители уделяют местам массового пребывания людей, где подобные нарушения встречаются наиболее часто.

Какая ответственность предусмотрена

В Департаменте полиции города напомнили, что навязчивое обращение к прохожим с целью получения денежных средств, оказания различных услуг, гадания, а также продажи, покупки или обмена товаров лицами, которые не занимаются предпринимательской деятельностью в установленном законом порядке, является административным правонарушением.

За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Почему полиция просит не поощрять попрошайничество

Ведомство призывает жителей и гостей столицы не поддерживать попрошайничество и не передавать деньги лицам, которые нарушают установленный порядок.

При выявлении подобных фактов граждан просят обращаться в полицию.

Стражи порядка отметили, что совместные усилия правоохранительных органов и жителей города помогут обеспечить безопасность и поддерживать общественный порядок в столице.

Задержание

Ранее сообщалось, что подросток попрошайничал на светофоре в Таразе.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона рассмотрел административное дело в отношении гражданки Е. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.

Установлено, что её несовершеннолетний сын был задержан полицией в городе Тараз. Он занимался попрошайничеством у водителей на светофоре. Так как подростку не исполнилось 16 лет, протокол был составлен в отношении его матери.

Вина женщины также подтверждена показаниями и объяснениями участников дела. Гражданка Е. полностью признала вину и раскаялась.

Санкция статьи предусматривает штраф до 20 МРП либо административный арест до 10 суток. С учётом признания вины и смягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30%.

В итоге женщине назначен штраф в размере 60 тысяч теңге.

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