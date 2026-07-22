Попрошайничество и навязчивые услуги: полиция усилила контроль в столице
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники полиции города Астаны продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение случаев попрошайничества, а также других фактов навязчивого обращения к гражданам в общественных местах.
Особое внимание правоохранители уделяют местам массового пребывания людей, где подобные нарушения встречаются наиболее часто.
Какая ответственность предусмотрена
В Департаменте полиции города напомнили, что навязчивое обращение к прохожим с целью получения денежных средств, оказания различных услуг, гадания, а также продажи, покупки или обмена товаров лицами, которые не занимаются предпринимательской деятельностью в установленном законом порядке, является административным правонарушением.
За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Почему полиция просит не поощрять попрошайничество
Ведомство призывает жителей и гостей столицы не поддерживать попрошайничество и не передавать деньги лицам, которые нарушают установленный порядок.
При выявлении подобных фактов граждан просят обращаться в полицию.
Стражи порядка отметили, что совместные усилия правоохранительных органов и жителей города помогут обеспечить безопасность и поддерживать общественный порядок в столице.
Задержание
Ранее сообщалось, что подросток попрошайничал на светофоре в Таразе.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона рассмотрел административное дело в отношении гражданки Е. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.
Установлено, что её несовершеннолетний сын был задержан полицией в городе Тараз. Он занимался попрошайничеством у водителей на светофоре. Так как подростку не исполнилось 16 лет, протокол был составлен в отношении его матери.
Вина женщины также подтверждена показаниями и объяснениями участников дела. Гражданка Е. полностью признала вину и раскаялась.
Санкция статьи предусматривает штраф до 20 МРП либо административный арест до 10 суток. С учётом признания вины и смягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30%.
В итоге женщине назначен штраф в размере 60 тысяч теңге.
Читайте также:
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026
- Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии
- Казахстан лидирует в Центральной Азии по трансплантологии, но потребность остается высокой