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В Туркестанской области задержали подозреваемых в ночном нападении на женщину

27 Августа 2026, 11:07
АВТОР
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Кадры из видео 27 Августа 2026, 11:07
27 Августа 2026, 11:07
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Фото: Кадры из видео

В Туркестанской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на местную жительницу и грабеже, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в городе Ленгер. По данным полиции, ночью двое неизвестных проникли в дом женщины, причинили ей телесные повреждения и забрали мобильный телефон.

Кадры с места происшествия ранее получили распространение в социальных сетях.

Сотрудники криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности и местонахождение подозреваемых.

Задержанными оказались двое жителей Толебийского района. В настоящее время они водворены под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

Ранее в Алматы полиция задержала напавшего на детей в парке. 

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