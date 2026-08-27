В Туркестанской области задержали подозреваемых в ночном нападении на женщину

В Туркестанской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на местную жительницу и грабеже, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в городе Ленгер. По данным полиции, ночью двое неизвестных проникли в дом женщины, причинили ей телесные повреждения и забрали мобильный телефон.

Кадры с места происшествия ранее получили распространение в социальных сетях.

Сотрудники криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности и местонахождение подозреваемых.

Задержанными оказались двое жителей Толебийского района. В настоящее время они водворены под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

Ранее в Алматы полиция задержала напавшего на детей в парке.