14 казахстанских дзюдоистов заявлены на Кубок Азии в Тайбэе
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11-12 июля в китайском Тайбэе пройдет открытый Кубок Азии по дзюдо.
Турнир организован под эгидой Международной федерации дзюдо, которая уже представила предварительный список участников.
В предварительную заявку сборной Казахстана вошли 14 дзюдоистов. При этом состав команды еще не окончательный и может быть изменен перед стартом соревнований.
В мужской команде в весовой категории до 60 кг заявлены Токтар Умиталиев и Асылхан Зейнуллин, до 66 кг – Мейрбек Байзаков и Нурсултан Зайзагалиев, до 73 кг – Мади Жеткерген и Береке Рахматуллаулы. В категории до 81 кг выступит Мади Амангельды, до 100 кг – Адилет Сапаргалиев, а в весе свыше 100 кг — Мади Едильбаев и Санжар Жабборов.
В женской части сборной до 48 кг заявлена Аяна Дуйсенбай, до 52 кг – Айшабиби Мурадимова, до 63 кг – Ханзада Кайратова, а в категории свыше 78 кг – Толкын Турсынакынова.
Турнир соберет сильнейших дзюдоистов Азии и станет важным стартом для набора рейтинговых очков и проверки сил перед более крупными международными соревнованиями.
Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали 20 медалей на первенстве Азии.
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