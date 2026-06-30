14 казахстанских дзюдоистов заявлены на Кубок Азии в Тайбэе

11-12 июля в китайском Тайбэе пройдет открытый Кубок Азии по дзюдо.

Турнир организован под эгидой Международной федерации дзюдо, которая уже представила предварительный список участников.

В предварительную заявку сборной Казахстана вошли 14 дзюдоистов. При этом состав команды еще не окончательный и может быть изменен перед стартом соревнований.

В мужской команде в весовой категории до 60 кг заявлены Токтар Умиталиев и Асылхан Зейнуллин, до 66 кг – Мейрбек Байзаков и Нурсултан Зайзагалиев, до 73 кг – Мади Жеткерген и Береке Рахматуллаулы. В категории до 81 кг выступит Мади Амангельды, до 100 кг – Адилет Сапаргалиев, а в весе свыше 100 кг — Мади Едильбаев и Санжар Жабборов.

В женской части сборной до 48 кг заявлена Аяна Дуйсенбай, до 52 кг – Айшабиби Мурадимова, до 63 кг – Ханзада Кайратова, а в категории свыше 78 кг – Толкын Турсынакынова.

Турнир соберет сильнейших дзюдоистов Азии и станет важным стартом для набора рейтинговых очков и проверки сил перед более крупными международными соревнованиями.

Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали 20 медалей на первенстве Азии.

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