1,4 млн деревьев и тысячи тонн отходов: итоги акции "Таза Қазақстан"

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы "Таза Қазақстан", где обсудили экологические проекты и их результаты в регионах страны.

По словам главы правительства, инициатива Президента является важной частью экологической политики страны и направлена на формирование культуры бережного отношения к природе.

"Президентская инициатива “Таза Қазақстан” подчеркивает приоритетность задач по охране окружающей среды и формированию экологической культуры населения", - отметил Бектенов.

В Алматы в экологических акциях приняли участие более 146 тысяч человек. В городе проведено семь субботников, вывезено около 18 тысяч кубометров отходов и высажено свыше 1,4 млн зеленых насаждений. Также внедрена новая система уборки "Один район - один подрядчик".

В Алматинской области участие в мероприятиях приняли более 271 тысячи человек. Здесь высажено почти 100 тысяч деревьев и собрано свыше 6 тысяч тонн отходов. Продолжается реализация экологических и туристических проектов, включая строительство завода по переработке отходов.

В Актюбинской области высажено 200 тысяч деревьев, установлены камеры видеонаблюдения, развиваются велодорожки и инфраструктура для раздельного сбора отходов.

Для оценки эффективности работы регионов Министерство экологии разработало пилотный рейтинг по реализации инициативы. Он учитывает уровень переработки отходов, участие населения и другие показатели.

