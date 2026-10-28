14 погибших при взрывах в кафе: в Казахстане вновь подняли вопрос безопасности газовых баллонов

Взрывы газовых баллонов в кафе Щучинска и Мойынты унесли жизни 14 человек. После этих трагедий вопрос безопасной заправки и хранения бытовых баллонов остается особенно актуальным. В Жезказгане спасатели обсудили с предпринимателями требования к газовому оборудованию и цифровому учету баллонов.

На встрече в Палате предпринимателей «Атамекен» сотрудники ДЧС области Улытау разъяснили правила эксплуатации автогазозаправочных станций, размещения емкостей со сжиженным газом и наполнения бытовых баллонов.

Особое внимание уделили техническому состоянию оборудования, срокам проверки баллонов, их маркировке и цифровому учету.

Трагедия в Щучинске

Напомним, 26 февраля 2026 года в кафе «Центр плова» в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Погибли 12 человек, еще 11 получили травмы.

В сентябре суд установил, что один из баллонов был переполнен газом и хранился возле радиатора отопления. При нагревании давление внутри повысилось, стенка баллона разорвалась, начался пожар.

Выяснилось, что поставщик доставлял газ без соответствующего права, а на автогазозаправочной станции баллоны наполняли без необходимого оборудования и контроля.

Владелец кафе и директор заправочной станции получили по семь лет лишения свободы, поставщик баллонов шесть лет. На момент вынесения приговора судебные акты еще не вступили в законную силу.

За два месяца до этой трагедии, 13 декабря 2025 года, газовый баллон взорвался в кафе поселка Мойынты Карагандинской области. Тогда погибли два человека, еще 11 пострадали.

Где нельзя заправлять газовые баллоны

По законодательству Казахстана бытовые газовые баллоны запрещено заправлять на автомобильных газозаправочных станциях. Для этого предназначены специальные газонаполнительные станции и пункты.

Перед наполнением баллон должен пройти проверку технического состояния. Заправка без контроля количества газа может привести к переполнению, повышению давления и взрыву.

В Казахстане действует и цифровой учет бытовых баллонов. Правила предусматривают регистрацию по заводскому номеру, внесение сведений об объеме, дате изготовления и техническом освидетельствовании.

В ДЧС области Улытау подчеркнули необходимость соблюдать установленные требования при эксплуатации газового оборудования. На встрече в Жезказгане предпринимателям разъяснили действующие нормы и изменения законодательства, касающиеся газовых заправок и бытовых баллонов.