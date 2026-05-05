15 казахстанских лучников выступят на этапе Кубка мира в Китае
Соревнования пройдут с 5 по 10 мая.
Сегодня 2026, 14:17
Фото: Olympic
В китайском городе Шанхае стартовал второй этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает BAQ.kz.
Соревнования пройдут с 5 по 10 мая и соберут сильнейших спортсменов со всего мира.
Cтрану на этом крупном международном турнире представят 15 лучников, которые выступят в двух дисциплинах – классическом и блочном луке.
В стрельбе из классического лука за медали поборются Ильфат Абдуллин, Иван Берча, Дастан Каримов, Александра Землянова, Диана Турсынбек, Мадина Заемова и Самира Жумагулова.
В дисциплине блочного лука Казахстан представят Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов, Муса Дильмухамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Диана Юнусова.