В китайском городе Шанхае стартовал второй этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает BAQ.kz.

Соревнования пройдут с 5 по 10 мая и соберут сильнейших спортсменов со всего мира.

Cтрану на этом крупном международном турнире представят 15 лучников, которые выступят в двух дисциплинах – классическом и блочном луке.

В стрельбе из классического лука за медали поборются Ильфат Абдуллин, Иван Берча, Дастан Каримов, Александра Землянова, Диана Турсынбек, Мадина Заемова и Самира Жумагулова.

В дисциплине блочного лука Казахстан представят Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов, Муса Дильмухамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Диана Юнусова.