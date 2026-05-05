  • Главная
  • Новости
  • 15 казахстанских лучников выступят на этапе Кубка мира в Китае

15 казахстанских лучников выступят на этапе Кубка мира в Китае

Соревнования пройдут с 5 по 10 мая.

Сегодня 2026, 14:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Olympic Сегодня 2026, 14:17
Сегодня 2026, 14:17
189
Фото: Olympic

В китайском городе Шанхае стартовал второй этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает BAQ.kz.

Соревнования пройдут с 5 по 10 мая и соберут сильнейших спортсменов со всего мира.

Cтрану на этом крупном международном турнире представят 15 лучников, которые выступят в двух дисциплинах – классическом и блочном луке.

В стрельбе из классического лука за медали поборются Ильфат Абдуллин, Иван Берча, Дастан Каримов, Александра Землянова, Диана Турсынбек, Мадина Заемова и Самира Жумагулова.

В дисциплине блочного лука Казахстан представят Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов, Муса Дильмухамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Диана Юнусова.

Этап Кубка мира в Шанхае станет одним из ключевых международных стартов сезона для казахстанских лучников.

Ранее этап Кубка мира по артистическому плаванию проходил в Сиане.

Читай также: Кубок мира по стендовой стрельбе стартовал в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх