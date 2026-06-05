15 телефонов пытались перебросить за колючую проволоку в ВКО
Гаджеты не дошли до осужденного.
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В Восточно-Казахстанской области сотрудники уголовно-исполнительной системы предотвратили попытку передачи запрещённых предметов на территорию учреждения.
Как сообщили в Polisia.kz, молодой человек был задержан на прилегающей к колонии территории во время попытки перебросить свёрток через основное ограждение учреждения №17.
При личном досмотре у него обнаружили пакет, в котором находились 15 мобильных телефонов различных марок, включая Samsung, Redmi, Huawei, Oppo и iPhone.
По предварительным данным, все устройства предназначались одному из осуждённых, отбывающих наказание в учреждении.
В департаменте УИС отмечают, что мобильные телефоны относятся к числу наиболее часто пытаемых к передаче запрещённых предметов. Их использование в местах лишения свободы позволяет поддерживать неконтролируемую связь с внешним миром и нарушать установленный режим.
Все телефоны изъяты. По факту собраны материалы для привлечения виновного к административной ответственности.
Ранее попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу.
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