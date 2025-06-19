Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил закон об амнистии в честь 30-летия Конституции страны, передаёт BAQ.KZ.

Инициированный депутатами документ направлен на гуманизацию уголовной политики и соответствует международной практике: аналогичные меры принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.

Под амнистию подпадают строго определённые категории лиц:

осуждённые за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

совершившие преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;

представители социально уязвимых слоёв населения.

В то же время, амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за:

коррупционные преступления,

терроризм,

экстремизм,

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

другие особо тяжкие деяния.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют освободить от уголовной ответственности или сократить сроки наказания 15 тысяч человек в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект разработали депутаты Мажилиса по поручению Президента.

Во время обсуждения законопроекта об амнистии осужденных депутаты выразили обеспокоенность возможным ростом уровня преступности. Однако представители МВД и Генпрокураты заверили, что амнистия не приведёт к росту преступности, а ресоциализация бывших осуждённых будет усилена.

Также стало известно, что амнистия сэкономит бюджету Казахстана около 5 млрд тенге в год.