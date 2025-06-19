15 тыс осужденных выйдут на свободу в Казахстане – теперь официально
Сенат принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции.
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Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил закон об амнистии в честь 30-летия Конституции страны, передаёт BAQ.KZ.
Инициированный депутатами документ направлен на гуманизацию уголовной политики и соответствует международной практике: аналогичные меры принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.
Под амнистию подпадают строго определённые категории лиц:
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осуждённые за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
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совершившие преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;
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представители социально уязвимых слоёв населения.
В то же время, амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за:
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коррупционные преступления,
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терроризм,
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экстремизм,
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преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
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другие особо тяжкие деяния.
Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют освободить от уголовной ответственности или сократить сроки наказания 15 тысяч человек в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект разработали депутаты Мажилиса по поручению Президента.
Во время обсуждения законопроекта об амнистии осужденных депутаты выразили обеспокоенность возможным ростом уровня преступности. Однако представители МВД и Генпрокураты заверили, что амнистия не приведёт к росту преступности, а ресоциализация бывших осуждённых будет усилена.
Также стало известно, что амнистия сэкономит бюджету Казахстана около 5 млрд тенге в год.
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